«Душевное здоровье беспокоит». Депутат ГД хочет поселить беженцев ЛДНР в квартиры погибших россиян

Депутат Госдумы от «Единой России» и член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил обеспечить беженцев из ЛДНР жильем и рабочими местами россиян, погибших из-за коронавируса. Об этом политик заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Россия — страна огромная. 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — отметил Федоров.

Примечательно, что сам депутат Федоров оказывать беженцам помощь с жильем и трудоустройством не спешит, хотя высокопоставленное положение и материальное состояние народного слуги явно позволяет щедрую благотворительность.

За 2020 год лидер «Национально-освободительного движения» (НОД) заработал более 6 миллионов рублей (в среднем, около полумиллиона рублей ежемесячно), а в его собственности числятся три земельных участка общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, два дома и четыре квартиры (107, 79, 80 и 138 «квадратов»), следует из последней декларации. Еще один дом и квартира находятся у депутата в безвозмездном пользовании.

eafedorov.ru / ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

Парламентарий также отметил, что распад СССР был незаконным, а потому у России нет геополитических оснований создавать «новую стабильность». По его мнению, стране придется «восстанавливаться в красных линиях», о которых говорил Владимир Путин, возвращаясь в послевоенные границы. Сделать это, по мнению Федорова, нужно не военным путем, а «политическим и дипломатическим».

«Это надо на коленке создать то, что создавали тысячи лет, в том числе и ценой 28 миллионов жизней в 1941–1945 году. То есть, грубо говоря, если вы отказываетесь от Киева, то вы отказываетесь от Владивостока», — подчеркнул Федоров в эфире «Вечерней Москвы».

Публицист и член партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков не оценил предложение Федорова о расселении беженцев, намекнув на проблемы со здоровьем политика.

«Душевное здоровье депутата от ЕР Евгения Федорова давно вызывает серьезное беспокойство у самых широких слоев общественности», — заявил Стариков в Telegram.

Ранее 26 регионов РФ выразили готовность принять у себя тысячи людей, эвакуированных российскими властями из ЛДНР после эскалации конфликта с Украиной — среди них женщины, дети и люди пожилого возраста. Мужское население мобилизовано для защиты непризнанных республик, а российская армия проводит военные учения с запуском многочисленных ракет.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

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