Евгения Тарасова и Владимир Морозов уступили китайским фигуристам в борьбе за золото Олимпиады

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место на Олимпиаде в Пекине, уступив китайской паре Чэн Пэн и Ян Цзинь 0,63 балла.

Третье место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла. Еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский до выступления китайских фигуристов претендовала на бронзу, однако не смогла удержаться в тройке лидеров.

Российская сборная завоевала на Олимпиаде в Пекине 31 награду и обновила свой рекорд. До этого свой исторический максимум — 29 медалей — сборная России установила на зимних Олимпийских играх в Сочи.