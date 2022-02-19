Первый секретарь ЦК Компартии Эстонии Карл Вайно скончался в возрасте 98 лет

Ушел из жизни известный политик Карл Вайно. Ему было 98 лет. О печальной новости сообщил портал ERR.

Причина смерти не разглашается. Отпевание Вайно состоялось 14 февраля в храме ПРП. Сергия Радонежского.

Карл родился 28 мая 1923 года в Томске. Он с отличием окончил Томский электромеханический институт инженеров транспорта, и продолжительное время работал на железной дороге. Кроме того, в 1978—1988 годах политик занимал должность первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии.