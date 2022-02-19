Приехавшей в Россию беженке из ДНР предоставили отдельный номер в санатории

Правительство ДНР и ЛНР начало временную эвакуацию своих граждан в Россию. Многие жители Донбасса уже покинули свои дома.

Жительница села Казацкое, находящегося на территории Донецкой Народной Республики, рассказала о своем приезде в Россию. Женщина эвакуировалась вместе с детьми. Всю семью разместили в санатории «Звезда» на берегу Таганрогского залива, передает РИА Новости.

«Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой», — отметила беженка.

Как сообщила управляющая профилактическим заведением, граждан ДНР принимали до пяти часов утра. Всех обеспечили горячим питанием.

Напомним, беженцы, прибывающие в Ростовскую область, должны получить финансовую помощь. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.