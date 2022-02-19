В Кремле заявили об успешных ракетных пусках в рамках учений сил стратегического сдерживания

Все ракеты, запущенные в ходе стратегических учений Вооруженных сил России, успешно поразили цели, сказано в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что плановые маневры сил стратегического сдерживания проходили под руководством президента РФ Владимира Путина. В ходе них были успешно выполнены все пуски баллистических и крылатых ракет.

«Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — подчеркнуто в сообщении.

Вместе с российским лидером за учениями наблюдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Оба главы государств находились в ситуационном центре в Кремле.