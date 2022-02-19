Нортуг пожелал россиянам с водкой отпраздновать победу Большунова

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг высказался о выступлении российского лыжника Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине, отметив, что российская команда должна с водкой отпраздновать триумф лыжника.

В субботу Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км, преодолев укороченную дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для 25-летнего россиянина это третья победа в Пекине. На его счету также серебряная медаль и бронзовая награда.

«Всю почесть мира Большунову — он делает просвет фантастическим маневром. Сегодня будет водка в отеле русских. Большунов так силен. Когда мы знаем, насколько хорош Крюгер, а Большунов так запросто от него уходит! Потрясающая гонка», — сказал норвежец в эфире TV2.

Напомним, организаторы ОИ-2022 в субботу приняли решение сократить дистанцию масс-страта с 50 до 28,4 км из-за неблагоприятных погодных условий.

Церемония закрытия Игр-2022 в Пекине пройдет 20 февраля. Большунов будет знаменосцем сборной России на торжественном мероприятии.