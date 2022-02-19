Генсек НАТО Столтенберг никак не отреагировал на эвакуацию жителей Донбасса в Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности не затронул тему эвакуации донбассовцев.

Таким же образом поступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она проигнорировала перемещение десятков тысяч мирных жителей республик в Россию.

Столтенберг отметил, что НАТО всегда очень транспарентна по поводу попыток Москвы якобы создать предлог для «агрессивного выпада» в сторону Украины.

«Мы видим некоторые попытки, опасные ситуации и то, что мы видим сейчас лишь добавляет красок этой картине и нашей озабоченности, что они хотят создать предлог для вторжения», — рассказал генсек Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что пограничные пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну. Об этом рассказали представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ).