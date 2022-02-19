Глава Росгвардии поздравил Большунова с пятью медалями на ОИ-2022

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов поздравил лыжника Александра Большунова с очередным триумфом на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Александр Большунов завоевал третье золото на ОИ-2022. Он стал первым в заключительной гонке программы у мужчин. Дистанция гонки была изменена из-за сложных погодных условий в Китае.

По словам Виктора Золотова, российский спортсмен обладает феноменальным талантом. Он отметил, что 25-летнего лыжника отличает огромное трудолюбие и целеустремленность.

Большунов завоевал пять наград на ОИ-2022, из которых три золотых, одна серебряная и еще одна бронзовая.