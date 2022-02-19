Сборная Норвегии досрочно победила в медальном зачете на ОИ

Заслуги норвежских спортсменов привели национальную сборную к досрочной победе в общем медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

В копилке победителей находятся 15 золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте немецкая сборная с результатом в десять золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей. Завершает тройку лидеров на данный момент американская команда (8-9-6). Сборная России находится на восьмом месте командного зачета (6-10-13).

Несмотря на то, что еще семь комплектов наград не были разыграны, немецкая сборная уже лишена шансов на победу в трех дисциплинах. Данный результат можно считать досрочной победой Норвегии, это уже второе лидерство страны на зимней Олимпиаде подряд.