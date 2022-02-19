Лавров поговорил по телефону с главой МИД Франции Ле Дрианом

Главы внешнеполитических ведомств России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонных переговоров обсудили ряд важных вопросов. Соответствующее заявление сделала пресс-служба МИД РФ.

По данным пресс-службы, речь шла о необходимости соблюдения всеми странами обязательств по вопросу гарантий безопасности. Глава российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание Ле Дриана на потребность в поддержании баланса интересов Североатлантического альянса и РФ, отметили в МИД.

«(Лавров. — Прим. ред.) Акцентировал, что игнорирование законных прав России в этой области пагубно влияет на стабильность не только на европейском континенте, но и в мире в целом», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 7 февраля в российской столице прошли переговоры французского президента Эммануэля Макрона с главой российского государства Владимиром Путиным. По мнению лидера Франции, главная цель его поездки была достигнута.