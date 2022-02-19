Представители ВСУ голословно обвинили ДНР в стрельбе по своим позициям

После появления сообщений самопровозглашенных республик Донбасса об обстрелах со стороны ВСУ украинские силовики бездоказательно обвинили ДНР и ЛНР в стрельбе по своим, сообщает РИА Новости.

Представители ВСУ из военно-тактической группировки «Восток» заявили, что бойцы республик якобы обстреляли свои позиции из тяжелых вооружений возле поселка Пикузы, чтобы потом обвинить украинскую сторону и сформировать «картинки для российских СМИ».

«По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы», — подчеркнули представители Украины.

Украинские военные сообщили, что за сутки на Донбассе режим тишины был нарушен 60 раз. Ранено два силовика и два представителя гражданского населения.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил об усилении обстрелов ВСУ по позициям Донецкой народной республики.