Овальный стол в Кремле изготовили итальянские мастера более 25 лет назад

Овальный стол в Кремле, предназначенный для проведения переговоров, стал популярен в интернете в последнее время.

Ранее за таким столом могло уместиться несколько десятков политиков. Однако в коронавирусную пандемию пятиметровый предмет интерьера используют для соблюдения социальной дистанции. Недавно за этим столом встречались президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон. Длина стола позволяет политическим деятелям находиться на безопасном расстоянии.

«Овальный стол, к которому сейчас приковано повышенное внимание, служит в Кремле более четверти века, как и вся мебель в представительском кабинете главы государства. Он был изготовлен на заказ в Италии и используется с 1996 года», — рассказала пресс-секретарь по управлению делами президента России Елена Крылова.

Ранее кремлевские повара приготовили особые блюда, которые предложили Владимиру Путину и Александру Лукашенко по завершении официальной части переговоров. В первую очередь президентам были поданы драники, но не картофельные, а из цукини.