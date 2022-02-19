Четыре человека получили серьезные травмы после падения на обледенелых улицах Петербурга

Жертвами гололеда в Петербурге за последние несколько дней стали четыре человека, которые получили серьезные травмы и были вынуждены обратиться в больницу.

Например, утром 17 февраля у дома №14 на улице Вавиловых поскользнулась 60-летняя медсестра. Женщина получила закрытый перелом малоберцовой кости и большой берцовой кости со смещением. Похожий случай произошел 18 февраля на Большой Разночинной улице, где упала 68-летняя петербурженка.

«Ее доставили в больницу с закрытым переломом правой лучевой кости», — передает телеканал «78» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Кроме того, еще два жителя Северной столицы пострадали в Колпино. В Тосненском переулке поскользнулась пенсионерка и отправилась в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой. А на бульваре Трудящихся вечером в пятницу упал 48-летний мужчина, получив закрытый перелом левого плеча.

Жители Петербурга уже несколько месяцев массово жалуются на некачественную уборку улиц и тротуаров от снега и наледи. Порой передвигаться по городу просто невозможно, однако администрация во главе с губернатором Александром Бегловым так и не смогла наладить эффективную работу коммунальных служб.