Большунов получит более 16 миллионов рублей за выступление на ОИ

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший три золотые медали на пекинских Играх-2022, получит многомиллионное вознаграждение.

Большунов является победителем в скиатлоне, эстафете 4 по 10 км и масс-старте. Кроме того, спортсмен завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзовую — в командном спринте.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за золотую медаль российские спортсмены получат 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей. Журналисты посчитали, какую сумму может получить Большунов.

За свои триумфальные победы лыжнику могут вручить более 16 млн рублей. Кроме того, он может получить дополнительную премию от региона и спортивного клуба, за которые он выступает.