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Минобороны РФ показало видео запуска гиперзвуковых баллистических ракет

Россия
/ Обновлено: 19 февраля 2022 15:16
Минобороны РФ показало видео запуска гиперзвуковых баллистических ракет

Минобороны опубликовало кадры учений сил стратегического сдерживания, за ходом которых сегодня наблюдали верховный главнокомандующий ВС РФ президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Будут продемонстрированы пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет авиационного ракетного комплекса «Кинжал» и противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», - рассказал перед началом учений министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

Крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковую ракету «Циркон» выпустили корабли и подлодки  Северного и Черноморского флотов. Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» был произведен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону «Кура».

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнен запуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер». Из района  космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка.

Стратегические ракетоносцы дальней авиации Ту-95мс поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура». В ходе учений в полном объеме были успешно выполнены все поставленные задачи, отметили в Минобороны РФ.

 

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