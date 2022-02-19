Большунов вышел в «золотой» обуви на церемонию награждения в масс-старте на ОИ-2022

Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший золотую медаль в сокращенном марафоне на ОИ-2022, появился на церемонии награждения в «золотых» ботинках.

Александр Большунов оказался лучшим в масс-старте на 28,4 км. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Примечательно, что данная победа принесла россиянину уже третью золотую медаль на ОИ-2022.

На торжественной церемонии награждения 25-летний лыжник появился в «золотой» обуви, чем привлек внимание журналистов и болельщиков. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.