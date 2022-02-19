Начальник управления милиции Басурин сообщил о жертвах после ряда диверсий в ДНР

Диверсии со стороны ВСУ, происходящие на территории Донецкой народной республики, привели к гибели людей, сообщил начальник управления милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи минометов были обстреляны два населенных пункта ДНР — Белая Каменка и Озеряновка», — отметил он.

Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности ВСУ к нападению на Донбасс. В связи с этим было принято решение эвакуировать мирное население, находящиеся в зоне конфликта, на территорию РФ. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать оружие в руках, защищать свои родные земли.