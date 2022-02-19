МИД Литвы официально потребовал «остановить Путина» на Украине

Президент России Владимир Путин «пойдет дальше», если ему не «помешать» на Украине, заявило Министерство иностранных дел Литвы.

В последнее время на Западе все чаще появляются сообщения о якобы скором «нападении» Москвы на Киев. При этом, Россия неоднократно отмечала, что не собирается никуда «вторгаться». На этот раз аналогичное официальное заявление выпустил МИД Литвы. Он потребовал «остановить» Путина на Украине, потому что президент России «пойдет дальше».

«Вот почему вы видите так много обеспокоенных людей здесь, в Литве», — подчеркнули в официальном заявлении ведомства.

Ранее Владимир Путин сообщил: Россия не собирается реагировать на каждый западный вброс о «вторжении». Страна располагает собственными ориентирами, нацеленными на достижение национальных интересов, пояснил лидер.