Фетисов обсудил с Валиевой ее планы после ее возвращения с Олимпиады

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскрыл ближайшие спортивные планы фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева после выступления в личном турнире зимних Игр уже вернулась из Пекина в Москву. Фетисов обсудил с 15-летней спортсменкой ее дальнейшие действия. Вячеслав Фетисов также отметил, что девушка в порядке, однако не стоит забывать о том, через что ей пришлось пройти во время Олимпийских игр.

«Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: «Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться"» — сообщил экс-хоккеист.

Камила Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль в командных соревнованиях по фигурному катанию. Однако из-за обнародования результатов декабрьской допинг-пробы церемония награждения была отменена. В результате заседания CAS девушке разрешили принять участие в одиночных соревнованиях, но подавленная из-за инцидента спортсменка совершила несколько ошибок в произвольной программе и заняла только четвертое место.