Канцлер Германии Шольц призвал перевести противоречия с Россией по безопасности в диалог

Диалог с Москвой по вопросам гарантий безопасности возможен. К такому выводу пришел немецкий канцлер Олаф Шольц.

По словам канцлера, следует искать способы для установления контакта с Россией.

«Речь идет о том, чтобы мы перевели наши противоречия в разговор и надеялись, что это получится», — отметил Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее сообщалось, что Москва должна добиваться от США и Североатлантического альянса исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.