Офис президента Украины: задачей Зеленского в Мюнхене является договор о военной поддержке

Украинский лидер Владимир Зеленский ожидает от поездки в Мюнхен конкретных договоренностей о предоставлении стране дополнительной поддержки. Об этом заявили в Офисе президента Украины.

По данным пресс-службы, Зеленский намерен добиться военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости страны.

«Среди встреч главы государства следует отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины», — отметили в офисе президента.

Ранее сообщалось, что просьба Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену посетить Киев в ближайшее время является абсурдной на фоне эвакуации граждан США. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.