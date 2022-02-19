В России начались учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина

Вооруженные силы России приступили к учениям по стратегическому сдерживанию под руководством президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, старт маневрам российский лидер дал в субботу, 19 февраля. В ходе учений будут произведены пуски баллистических ракет, передает РИА Новости.

Ранее маневры российских сил стратегического сдерживания анонсировало Минобороны РФ. Отмечается, что в них примут участие силы ВКС РФ, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, а также РВСН.