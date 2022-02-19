Путин поздравил Большунова с победой на ОИ

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с очередной победой на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.

Владимир Путин отметил, что Александр Большунов продемонстрировал отличную подготовку, характер и волю к победе. По его мнению, именно эти качества позволили спортсмену стать настоящим лидером лыжной гонки ОИ-2022.

«Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота», — сообщается в телеграмме лидера государства.

Большунов стал победителем в скиатлоне, эстафете 4 по 10 км и масс-старте. Кроме этого, лыжник принес российской сборной серебряную медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзовую в командном спринте.