Продюсер Разин назвал падение Валиевой на Олимпиаде жертвой во спасение

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

Представитель шоу-бизнеса считает, что фигуристка специально совершила падение для того, что другие российские спортсмены смогли оказаться на пьедестале.

«Тренерский штаб убедил ее упасть два раза для того, чтобы наши спортсменки получили пьедестал, это жертва во спасение. Конечно, лично для нее это — трагедия», — написал продюсер на личной странице в соцсети Instagram.

Разин напомнил, что, если бы она выиграла Олимпиаду, то награждение всей команды могло не состояться. Поэтому он читает валиеву героем Игр. Продюсер пожелал фигуристке здоровья и назвал умницей за принятие не по-детски мужественного решения.