Большунов будет знаменосцем российской сборной на церемонии закрытия ОИ-2022

Российский лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Торжественная церемония закрытия ОИ-2022 состоится 20 февраля. Известно, что на открытии соревнований флаг Олимпийского комитета России (ОКР) несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Александр Большунов является олимпийским чемпионом в скиатлоне, эстафете на 40 км и масс-старте. Кроме этого, ему удалось завоевать серебряную медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом.