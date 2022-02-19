Россия является единственной стороной, которая может обеспечить мир в ЛДНР, уверен руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Обозреватель прокомментировал напряженную ситуацию в Донбассе. Украинская сторона решилась на силовой захват региона и активизировала обстрелы вдоль линии соприкосновения с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперту пришлось пролить свет на спасительную роль Москвы в этом деле, которая способна предотвратить кровопролитие в Донбассе. Комиссар Яррик уверен, что Россия уже показала способность отстаивать интересы ущемляемого за границей русскоязычного населения.

РФ не оставит людей в беде, президент Владимир Путин уже подписал указ о выплате беженцам Донбасса по десять тысяч рублей. Кроме того, демонстрация возможностей Москвы остановила Киев от скатывания в «кровавое безумие», убежден Комиссар Яррик.

Ранее жительница Донбасса рассказала об обстановке в регионе. Женщина пожаловалась корреспонденту ФАН, что представителей Вооруженных сил Украины видно из окна ее дома.