Попова предложила не размещать беженцев из Донбасса на Кубани из-за начала отпускного сезона

Краснодарский и Ставропольский края не стоит рассматривать как территории для размещения беженцев с Донбасса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эвакуированных в Россию жителей ДНР и ЛНР не следует размещать на Кубани и в Ставропольском крае. В данных регионах скоро начнется туристический сезон.

«Я бы обратилась, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут. Учитывая, что впереди у нас сезон отпускной. Если можно и коллеги готовы принять, в других местах. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», — пояснила Попова.

Напомним, 18 февраля, по поручению президента России Владимира Путина в Ростовскую область для организации приема граждан Донбасса была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.