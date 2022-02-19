Нависшая над Донбассом угроза украинской агрессии стала попыткой Запада в лице США и НАТО втянуть Россию в очередную войну.

При этом Вашингтон и Брюссель не готовы пойти на деэскалацию нарастающего конфликта. Они занимаются «подкидыванием дровишек в костер», передавая Украине сотни тонн вооружения, и лишь раздувают пожар, способный привести к мировой войне. Таким мнением поделился колумнист Федерального агентства новостей (ФАН) Алексей Суконкин.

«Ослиное упрямство Запада вполне очевидно, и руководство Украины лишь подыгрывает Вашингтону, накаляя обстановку своими заявлениями о невозможности решить проблему Донбасса путем исполнения Минских соглашений», — подчеркнул он.

Кроме того, стало очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский является, скорее, ненадлежащим ответчиком, чем лидером страны. Причем делает он только то, что скажут ему из-за океана, подчеркнул Суконкин.

Сейчас со стороны Украины на линии соприкосновения сосредоточена огромная группировка войск и тяжелая военная техника — от танков Т-64БВ до систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». Причем Минские соглашения запрещают сторонам конфликта размещать тяжелое вооружение у линии соприкосновения, однако Киев игнорирует это простое требование, резюмировал аналитик.