Врио главы МЧС Чуприян: беженцев Донбасса готовы принять в 26 российских субъектах

Эвакуированных жителей Донбасса могут разместить у себя 26 регионов России. Об этом рассказал врио руководителя МЧС Александр Чуприян.

Недавно руководство ЛДНР приняло решение о массовом вывозе мирного населения с Донбасса. Власти пошли на такой шаг из-за угрозы военного вторжения Украины.

По словам Александра Чуприяна, эвакуированных людей готовы принять 26 регионов. Среди них — Краснодарский край, соответствующее заявление сделал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее стало известно, что к 10:00 по московскому времени границу России пересекли 10356 человек. Среди них были как граждане РФ, так и украинцы.