«Опасный день для всего мира». Что говорила Ванга про зеркальную дату 22.02.2022

Пророчество знаменитой болгарской ясновидящей Ванги «о самом опасном дне» снова привлекает к себе внимание экспертов в преддверии последней в текущем тысячелетии «зеркальной» даты — 22.02.2022.

Кум Ванги Сергей Косторной еще несколько лет назад в эфире Первого канала напомнил слова слепой о том, что «день, когда в одном месте соберутся пять двоек» станет самым опасным для всего мира. Так, именно в феврале 2020 года эпидемия коронавируса приобрела мировой масштаб.

Предприниматель Борис Кючуков, которому в 1993 году удалось лично пообщаться с ясновидящей, утверждает, что Ванга говорила, будто бы в 2022-м году случится самое важное событие.

«На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце», – говорила о силе зеркальной даты провидица.

По словам Кючукова, Ванга предсказывала, что «прольется огненный дождь, Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы». Некоторые толкователи считают, что речь идет о Китае.

Говорила провидица и про Россию:

«Две страны объединятся в 2022, но Россия больше, и она не побоится. Страны, разделенные большой водой, втайне будут встречаться и будут решать, как покорить Россию, но Россия увидит их двуликие лица». «Выдержат то, выдержат и это. Страна будет меняться, но останутся теми же люди».

Нумерологи считают, что цифра 2 обладает двойственностью, симметрией. В день 22.02.2022 эти «качества» будут усилены в шесть раз. А нули, дополняющие двойки в дате, несут много энергии, которая может как созидать, так и разрушать. Эксперты полагают, что события, произошедшие в «красивую дату», найдут отражение в будущем.