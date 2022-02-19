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«Опасный день для всего мира». Что говорила Ванга про зеркальную дату 22.02.2022

Общество
«Опасный день для всего мира». Что говорила Ванга про зеркальную дату 22.02.2022

Пророчество знаменитой болгарской ясновидящей Ванги «о самом опасном дне» снова привлекает к себе внимание экспертов в преддверии последней в текущем тысячелетии «зеркальной» даты — 22.02.2022. 

Кум Ванги Сергей Косторной еще несколько лет назад в эфире Первого канала напомнил слова слепой о том, что «день, когда в одном месте соберутся пять двоек» станет самым опасным для всего мира. Так, именно в феврале 2020 года эпидемия коронавируса приобрела мировой масштаб. 

Предприниматель Борис Кючуков, которому в 1993 году удалось лично пообщаться с ясновидящей, утверждает, что Ванга говорила, будто бы в 2022-м году случится самое важное событие.

«На солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце», – говорила о силе зеркальной даты провидица.

По словам Кючукова, Ванга предсказывала, что «прольется огненный дождь, Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы». Некоторые толкователи считают, что речь идет о Китае. 

Говорила провидица и про Россию: 

«Две страны объединятся в 2022, но Россия больше, и она не побоится. Страны, разделенные большой водой, втайне будут встречаться и будут решать, как покорить Россию, но Россия увидит их двуликие лица». 

«Выдержат то, выдержат и это. Страна будет меняться, но останутся теми же люди».

Нумерологи считают, что цифра 2 обладает двойственностью, симметрией. В день 22.02.2022 эти «качества» будут усилены в шесть раз. А нули, дополняющие двойки в дате, несут много энергии, которая может как созидать, так и разрушать. Эксперты полагают, что события, произошедшие в «красивую дату», найдут отражение  в будущем. 

 

#россия #общество #ванга #нумерология