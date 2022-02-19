Более десяти тысяч человек эвакуировались из Донбасса в Россию

Жителей Донбасса массово вывозят из региона. К 10:00 численность беженцев в России составила более десяти тысяч, сообщают журналисты.

Недавно стало известно о массовой эвакуации мирного населения в ЛДНР. Власти республик приняли решение на фоне угрозы военного вторжения со стороны Украины. РИА Новости со ссылкой на источник сообщило о числе прибывших в РФ.

«Границу на 10:00 пересекло 10356 человек: 4527 граждане РФ, 5806 граждане Украины, 23 иностранцы», — приводит слова информатора издание.

Ранее представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области сообщило вводе особого режима пропуска на границе. Теперь пункты работают только на въезд в Россию.