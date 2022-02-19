Попова: коронавирусная ситуация в Ростовской области не изменилась из-за эвакуации беженцев

Эпидемиологическая ситуация в Ростовской области остается прежней. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эвакуация беженцев с Донбасса не повлияла на коронавирусную обстановку в регионе. Также Попова отметила, что в ближайшее время в Ростовскую область доставят порядка 2,3 млн тест-систем на COVID-19.

«На сегодняшний день ситуация в Ростовской области не изменилась, но хочу отметить, что уровень заболеваемости ковидом пока в Ростовской области достаточно высокий, как и в соседних областях», — пояснила глава ведомства на совещании с Чуприяном.

Ранее руководство ЛНР и ДНР сообщило о начале эвакуации местных жителей в Россию. Президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему.