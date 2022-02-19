Глава ФЗНЦ Шугалей высоко оценил роль России в улучшении ситуации в Ливии

Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что благодаря настойчивости России удалось разрешить очередной виток политической нестабильности в Ливии, начавшийся после срыва общенациональных выборов.

Благодаря усилиям российской стороны, заявил Шугалей, мировое сообщество услышало инициативу Палаты представителей и ее президента Агилы Салеха по избранию нового легитимного премьера и правительства.

«Российская Федерация, как всегда, одержала верх изящно, красиво, продемонстрировав профессионализм высочайшего уровня», - сказал социолог.

Специалист по ливийской социологии, уверен, что ООН, США и Турция будут вынуждены смириться с позицией Салеха.

«ООН согласится с предложенной Палатой представителей дорожной картой, а Стефани Уильямс не посмеет возражать и заткнет свой лживый язык», - заявил Шугалей.

Глава ФЗНЦ отметил, что Салех на посту спикера Палаты представителей смог не только взять политический процесс в свои руки, но и отстоять решение парламента, которое пыталась отменить специальный советник Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс.

Из-за ее действий, в Ливии фактически установилось двоевластие. Парламент страны выбрал нового премьер-министра. Им стал бывший министр внутренних дел Фатхи Башага. В то же время действующий глава правительства Абд аль-Хамид Дбейба не желает отказываться от своих полномочий, несмотря на то, что мандат его правительства официально истек 27 декабря. В Ливии не сомневаются, что на его решения влияет Стефани Уильямс – гражданка США приложила значительные усилия для того, чтобы к власти в Ливии пришло управляемое из Вашингтона правительство, и пыталась превратить Дбейбу из премьер-министра в президента.