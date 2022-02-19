Российская сборная повторила рекорд команды СССР по количеству медалей

Сборной России удалось повторить рекорд команды СССР по количеству наград на одной зимней Олимпиаде. В настоящее время в активе российской команды 29 медалей.

Александр Большунов и Иван Якимушкин в лыжном масс-старте на 28,4 км завоевали золото и серебро. Таким образом, Большунов в третий раз стал олимпийским чемпионом, а Якимушкин взял первую награду на ОИ.

Сейчас российская сборная занимает девятое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине, имея в своем активе 29 медалей. Это является повторением лучшего отечественного результата в истории. Сборная СССР в Калгари-1988 также завоевала 29 наград. Такое же количество медалей было у сборной России на Олимпиаде 2014 года в Сочи.