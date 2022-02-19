Глава МИД Британии Трасс: непринятие Украины в НАТО не поможет разрешить нынешний кризис

Непринятие Киева в члены Североатлантического альянса не поспособствует разрешению украинского кризиса. Соответствующим мнением поделилась глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс.

В последнее время Запад форсирует в средствах массовой информации сообщения о «российской угрозе» для Киева. Однако Кремль опровергает эти обвинения.

Ранее сообщалось, что Лондон и его союзники по G7, а также Евросоюз, утвердили рестрикции против России на случай ее «нападения» на Украину. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании на фоне сообщений в западных СМИ.