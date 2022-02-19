Война началась? Украина обстреливает Ростовскую область, а вся Россия принимает беженцев ЛДНР

Эвакуация жителей ЛДНР в Россию идет полным ходом. Пока мужское население Донбасса мобилизовали защищать непризнанные республики с оружием в руках, тысячи женщин, детей и пожилых людей вывозят в соседнюю Ростовскую область, а оттуда — в другие регионы страны. Принять беженцев готовы 26 субъектов РФ, заявили в МЧС.

Более 13,5 тысячи человек эвакуировали в Россию из ЛНРhttps://t.co/vJUfJc7TIE pic.twitter.com/kyyrxLkSr6 — РИА Новости (@rianru) February 19, 2022

Руководство ЛДНР подчеркивает, что мера временная: после прекращения военных действий жителей организованно вернут на родину. Сколько останется в России — неизвестно, но у многих «республиканцев» уже есть российские паспорта.

К вечеру 19 февраля обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, а снаряды «залетают» даже за российско-украинскую границу, на территорию Ростовской области (по этому поводу в СК поручили возбудить уголовное дело). Всего за три часа субботы украинская артиллерия выпустила по более 200 снарядов, утверждают в ДНР.

В Тарасовском районе Ростовской области второй раз за день разорвался артиллерийский снаряд, сообщают СМИ.



Снаряд, предположительно, является 120-мм зажигательным боеприпасом от системы «Град». pic.twitter.com/iVNNnFw2Kw — Известия (@izvestia_ru) February 19, 2022

Беженцам — санатории, Ростову — ЧП

Если в 2014 году эвакуировавшихся из ЛДНР размещали в общежитиях ростовских учебных заведений, то в этот раз поселить беженцев решили в пансионаты. Места в них быстро закончились, сообщили журналисты, и некоторых жителей непризнанных республик пока не могут никуда расселить.

«Просто вы пообещали, Россия пообещала, а в конечном итоге, извините, мы приехали, а нас никто не может поселить, все занято, везде все отказано. Мы в тот пансионат, в этот, в тот. Нигде нет мест», — жалуются люди, ожидающие расселения с 10 утра.

Ростовское правительство отреагировало на приграничный гуманитарный коллапс введением ЧС и режима повышенной готовности. Несмотря на это, ситуация штатная и находится под контролем федеральных властей: на выплаты беженцам область получила 5 миллиардов рублей. Также в регион прибыл врио МЧС России Александр Чуприян, курирующий ситуацию.

Федеральное агентство новостей /

Губернатор Василий Голубев утверждает, что «в целом сохраняется нормальная ситуация», для всех новоприбывших подготовлены пункты размещения. В регионе работает группа федеральных руководителей, а в пунктах пропуска республиканским жителям делают ПЦР-тесты — «положительных» изолируют от здоровых, но тоже на территории Ростовской области.

«Решается комплекс вопросов – транспортных, медицинских, по обеспечению прибывающих к нам людей, в том числе детей, всем необходимым. Работаем в круглосуточном режиме. Подготовлено 143 пункта временного размещения, почти на 14 тысяч мест. Часть ПВРов уже задействована. Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать», — заявил Голубев в Instagram.

К 16:00 по мск из ДНР эвакуировали 6,6 тысяч человек, из которых около 2,5 тысячи — дети. Из ЛНР удалось вывезти 25 тысяч человек, сообщили в республиканских МЧС.

Для скорейшей эвакуации жителей Донецка задействовали железную дорогуhttps://t.co/YFaPFFpslb pic.twitter.com/vTpuppkB3X — РИА Новости (@rianru) February 19, 2022

Реакция ростовчан неоднозначная и проявляется, в основном, в онлайне. Судя по популярным комментариям в местных сообществах, многие с энтузиазмом относятся к решению российского руководства и готовы посильно помогать людям, спасающимся от войны. Правда, некоторых комментаторов возмутила федеральная материальная помощь для беженцев в размере 10 тысяч рублей из резервного фонда: они требуют вместо этого помогать «своему народу». С ними спорят те, кто считает, что жители ЛДНР «это и есть наш народ, который уже 8 лет терпит лишения, лишь бы и дальше говорить на русском языке».

В Ростовской области ввели режим повышенной готовностиhttps://t.co/aAVbJeKsI7 pic.twitter.com/x8QtxuyggD — РИА Новости (@rianru) February 19, 2022

Тем временем очевидцы рассказали корреспонденту «ПС», что толп беженцев на улицах Ростова «не видно», а местных сотрудников ДПС «зачем-то вооружили автоматами».

Далеко идущие планы

Утром в субботу народная милиция ДНР опубликовала план ВСУ по захвату Донбасса. Карта запланированных военных действий не слишком отличается от прошлых вариантов атаки на ЛДНР с 2014 года.

Если верить опубликованной карте, Киев предполагает прорваться на южном направлении, обстрелять морским десантом Седово и Новоазовск, высадить тактические воздушные десанты под Луганском, организовать «клещи» вокруг Горловки, Донецка, Алчевской агломерации, зайти в города и закрепить там штурмовые группы, а также «клинья» к пограничным КПП на границе с Россией, объяснил военный корреспондент Юрий Котенок. При этом украинская сторона отрицает планы по наступлению на Донбассе.

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Снаряды для Ростовской области

Ситуация на границе с Украиной в Ростовской области накаляется. Не успели в сети появиться фотографии второго снаряда от системы «Град», разорвавшегося в станице Митякинской, как стало известно об очередном снаряде, попавшем в дом на хуторе близ границы, сообщили в администрации Тарасовского района ТАСС.

Также сообщается, что полицейские в Ростове оцепили часть набережной после обнаружения подозрительного чемодана. Как выяснилось, предмет не представляет опасности, однако в свете недавних диверсий украинских националистов на стратегически важных объектах Донбасса местные правоохранительные органы находятся в «боевой готовности».

TACC / Романенко Эрик

Совпадение ли, но в то же время Россия проводит масштабные военные учения стратегических сил сдерживания, которыми руководит президент Владимир Путин. Успешно произведены «тестовые» запуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и «Искандер», гиперзвуковой ракеты «Циркон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении поддержать Россию, если та признает независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Подробнее о других возможных союзниках РФ в этом вопросе — в нашей статье.