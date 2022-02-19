Бывший гендиректор АНПЗ в Казахстане стал фигурантом дела о хищении денежных средств

Ведется расследование в отношении бывшего гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Шухрата Данбая. Мужчине предъявили обвинение в хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

«Осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Данбая Ш.А. и других лиц по факту хищения денежных средств»,— отметили в ведомстве.

По предварительным данным, выделенные денежные средства предназначались для покупки нового оборудования на предприятие. В настоящее время другие детали не разглашаются. Напомним, что Данбай занимал должность гендиректора АНПЗ в период с февраля 2019 по июль 2021 года.