Петербург остается лидером по суточной заболеваемости COVID-19 в России

Медики Петербурга зафиксировали более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки.

Коронавирусом в Северной столице за прошедшие 24 часа заболели 18 042 человека. Новые данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с пандемией.

В Москве число новых случаев значительно меньше: там за сутки были инфицированы 6874 человека. Таким образом Петербург вновь стал лидером антирейтинга по числу суточных заражений COVID-19 среди российских регионов.

Ситуация с пандемией коронавируса в городе на Неве по-прежнему остается напряженной. Число госпитализированных пациентов с COVID-19 продолжает расти, как и количество летальных исходов. И хотя губернатор Петербурга Александр Беглов ранее утверждал, что ситуация с пандемией в городе находится под контролем, но удручающая статистика говорит об обратном.