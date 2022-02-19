Российский лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом на марафонской дистанции 30 км. Спортсмен преодолел дистанцию за один час 11 минут и 32,7 секунды. Вторым к финишу пришел Иван Якимушкин (+5,5 секунды).

Для Александра Большунова эта уже третья золотая медаль на Олимпиадах. Иван Якимушкин завоевал свою первую олимпийскую медаль. Золото Большунова стало шестым для сборной России на зимней Олимпиаде в Пекине.

Ранее мужская сборная России по хоккею вышла в финал 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова в решающем матче за золотые медали встретятся с командой Финляндии, которая на протяжении всего турнира не потерпела еще ни одного поражения. Игра пройдет рано утром 20 февраля.