Российский лидер Владимир Путин уже смог добиться от западных стран гарантий того, что Украина не войдет в НАТО. Об этом написал старший советник трех президентов США Патрик Бьюкенен.

Россия добилась от Запада гарантий того, что Украину не примут в НАТО. Советник трех президентов США Бьюкенен сделал неожиданное заявление по поводу победы РФ в украинском конфликте в статье для News Max. Эксклюзивный пересказ его текста предоставила «ПолитРоссия».

Бьюкенен пишет, что за словами американского лидера Джо Байдена о том, что США не отправит свои войска на Украину, чтобы не случилось новая мировая война, многие не увидели реального смысла. По мнению советника трех глав США, суть этих слов в том, что Соединенные Штаты Америки не готовы воевать за Украину и даже защищать американцев, которые оказались на ее территории.

Советник подчеркнул, что фактически США уже удовлетворили требования российского лидера о том, что Украина никогда не должна пополнить ряды НАТО. Об этом свидетельствует отказ отправлять американских военных на Украину, который противоречит уставу Альянса о коллективной борьбе.

Таким образом, Путин уже получил неофициальные гарантии, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Следовательно, Россия победила в первом раунде конфликта с Украиной.