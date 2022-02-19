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По Сети распространяется видео со смехом американских журналистов вслед Байдену

Европа и США
По Сети распространяется видео со смехом американских журналистов вслед Байдену

Пресс-конференция президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины завершилась смехом присутствовавших на ней журналистов. 

Глава Белого дома вновь заявил о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на территорию Украины. По данным американского президента, это произойдет в ближайшую неделю. Напомним, ранее Байден называл конкретное число начала наступления российских войск - 16 февраля. Однако, его прогнозы не сбылись. 

Также лидер США заявил, что Вашингтон не будет посылать на Украину свои войска, но будет оказывать поддержку украинцам. 

После того, как Байден попрощался и вышел из комнаты, журналисты рассмеялись. 

 

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