Handelsblatt: «вторжения» на Украину не будет из-за планов России остановить расширение НАТО

Заявления о «нападении» России на Украину несостоятельны, так как это противоречит цели Москвы по прекращению расширения НАТО на восток. Такое мнение выразил председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt он заявил, что целью президента РФ Владимира Путина является прекращение продвижения Североатлантического альянса к российским границам. Кроме того, он также стремится добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе, поэтому Россия не нападет на Украину, считает бизнесмен.

«Вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм», — объяснил Мангольд.

Кроме того предприниматель подчеркнул, что против войны выступают граждане России, с мнением которых Путин не может не считаться. Также глава Knorr-Bremse выступил против введения новых санкций, отметив, что это лишено всякого смысла.

«Введенные после Крыма ограничения только усилили Россию, которая смогла заменить импорт собственными товарами и модернизировала целые отрасли экономики», — заявил он.

По его словам, Берлин должен поддержать реализацию «Северного потока — 2». Он отметил, что это отвечает росту спроса на газ в Германии и Европе в целом.