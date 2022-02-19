Россия и Белоруссия успешно строят Союзное государство

Президент России Владимир Путина в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск существенно продвинулись в вопросе создания Союзного государства.

Путин подчеркнул, что проведена большая совместная работа, подготовлены 28 программ развития, принята концепция миграционной политики, военная доктрина, передает издание EurAsia Daily.

Российский лидер отдельно отметил, что особенно рад тому, как активно развивается экономика, значительно вырос объем товарооборота между двумя странами. Президенты также обсудили дальнейшее развитие российско-белорусских отношений, развитие стратегического партнерства и союзничества, а также вопросы и актуальные проблемы безопасности в Европе.