Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забил 50-й гол в карьере в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметил сразу два юбилея в матче против «Флориды». Форвард забросил 50-ю шайбу в 100-м матче в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Примечательно, что Капризов забросил 50-ю шайбу в ворота, которые защищал другой россиянин — Сергей Бобровский. Форвард реализовал численное преимущество «пять на четыре» в середине первого периода, забив гол. Ассистентами заброшенной шайбы стали норвежец Матс Цуккарелло и американец Джаред Сепрджен. Однако это не помогло «Миннесоте» одержать победу в матче. «Уайлд» на своем льду уступили со счетом 2:6.

Ранее определились участники финала 24-х зимних Олимпийских игр в мужском хоккейном турнире. Сборная Финляндии на классе в полуфинале обыграла Словакию со счетом 2:0, а россияне сломили сопротивление Швеции в серии послематчевых бросков, одержав победу 2:1. Финал состоится 20 февраля на Национальном стадионе Пекина. Начало матча между сборными Финляндии и России — в 7:10 утра по московскому времени.