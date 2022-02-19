Песков: телефонные переговоры Путина и Макрона запланированы на 20 февраля

Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон пообщаются по телефону 20 февраля. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, переговоры запланированы в расписании президента. Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Да. Такой разговор есть в графике президента», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Беседа состоялась в очном формате, она проходила в Москве. По словам российского лидера, беседа протекала в конструктивном и дружеском русле.