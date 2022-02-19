Гинцбург призвал сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу за шесть месяцев

Формирование коллективного иммунитета имеет важное значение для профилактики возникновения новых мутаций коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Директор центра подчеркнул, что коронавирус постоянно эволюционирует, однако не все новые штаммы становятся генетически значимыми. Он отметил, что эволюция коронавируса может быть остановлена благодаря своевременному формированию коллективного иммунитета.

«Для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за 6-7-8 месяцев на всем земном шаре, его накрыть иммунологическим зонтиком. В первую очередь вакцинацией», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

В рамках кампании по иммунизации населения России от коронавирусной инфекции применяются препараты, подтвердившие свою эффективность и безопасность для здоровья граждан. К числу таких препаратов относятся «ЭпиВакКорона», «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М» и «КовиВак».