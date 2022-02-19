Глава ВОЗ Гебреисус предупредил о риске появления более опасного штамма COVID-19

Текущие условия являются идеальными для появления более опасного штамма коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам эксперта, повышенный уровень вакцинации в некоторых странах и более легкая форма течения заболевания при штамме «Омикрон» стали причиной возникновения «опасного нарратива о том, что пандемия закончилась». Однако Гебреисус уверен, что это в действительности не так.

«По сути, (имеющиеся сейчас. — Прим. ред.) условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта», — сообщил глава ВОЗ на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, Гебреисус напомнил о показателе смертности, фиксируемом в мире. Так, каждую неделю в разных странах от COVID-19 умирает по 70 тыс. человек, а системы здравоохранения остаются перегруженными, передает телеканал «360».