Косачев: слова Байдена об Украине можно расценить как поощрение силовой операции в Донбассе

Заявление президента США Джо Байдена о ситуации вокруг Донбасса можно расценивать в качестве поощрения силовой операции со стороны Украины, рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По словам сенатора, текущая позиция американской стороны является предательством Вашингтона их союзников «миллионов людей с обеих сторон вдоль линии соприкосновения».

«Это — прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом», — подчеркнул Косачев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что американский лидер в своих словах никак не затронул тему истинного положения дел жителей Донбасса. Соответствующим заявлением дипломат поделилась в своем Telegram-канале.