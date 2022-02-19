Глава Якутии Николаев: республика может принять 1,5 тысячи беженцев Донбасса

Якутия готова разместить на территории субъекта 1,5 эвакуированных из ЛДНР. Об этом рассказал глава российского региона Айсен Николаев.

Недавно в Донбассе объявили о временной эвакуации людей на фоне угрозы военного вторжения Украины. Мирное население отправляют в Ростовскую область. Николаев подчеркнул, что Якутия также может принять 1,5 тысячи беженцев.

«Крупнейшие компании региона Алроса, Эльгауголь и Колмар готовы принять людей, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов трудоустройства. Уверен, что и другие компании поддержат этот посыл, и в случае необходимости мы окажем всю необходимую помощь братскому народу», — заявил глава региона на отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее стало известно, что из Донецкой Народной Республики в Россию вывезли около шести тысяч человек. На границе развернули пункты для приема жителей Донбасса.