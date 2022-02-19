В Бразилии из-за сильных ливней погибли более 130 человек

Наводнения и сильные дожди стали причиной смерти 136 человек в Бразилии, среди них более 20 несовершеннолетних.

В начале этой недели на горные районы штата Рио-де-Жанейро обрушились мощнейшие ливни. Из-за непогоды реки вышли из берегов, а города и села оказались частично затоплены. Непогода стала также причиной схода селей.

Поисковыми работами занимаются более 500 спасателей и около 200 правоохранителей. Также в операции принимают участие военные, волонтеры и местные добровольцы. Из-под завалов уже извлечены 34 человека. В полицию поступили заявления о 216 пропавших без вести.